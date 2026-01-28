В Москве могут переименовать часть улиц в честь храмов

Московские улицы могут переименовать в честь расположенных на них храмов. С такой инициативой Институт Генплана Москвы обратился к зампредседателю Финансово-хозяйственного управления РПЦ иерею Александру Привалову. Каких именно улиц может коснуться переименование, не уточняется.
«Ко мне обратились из Генплана Москвы со следующей инициативой. Они считают необходимым поддержать одну из древнейших, наряду с географической проекцией и закреплением фамилий, традицию московских топонимик ― наименовывать улицы по расположенным на них храмах, как у нас в старой Москве», ― сообщил он на семинаре для настоятелей строящихся храмов, который проходил в храме Христа Спасителя (цитата по ТАСС).
В качестве примера улиц, названных в такой традиции, иерей привел Ильинку (названа в честь церкви Илии Пророка), Покровку (в честь храма Покрова Пресвятой Богородицы в Садех) и Якиману (в честь церкви Иоакима и Анны). Сейчас эти названия не всегда понятны москвичам ― из перечисленных трех церквей частично сохранилась лишь церковь Илии Пророка, которая включена в комплекс Теплых торговых рядов.
По словам Привалова, судьба инициативы зависит от того, насколько массово ее поддержат священники: «Если это будет коллективная инициатива, то есть не один батюшка захочет, а 10-20, то Генплан ее поддержит. Приложим свое участие, потому что это названия улиц ― это украшение Москвы».