В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в 21 веке зацвело авокадо

Фото: @hortus_ru

Жители и гости столицы смогут увидеть цветение авокадо гватемальского в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве на фестивале «Тропическая зима», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ботсада.

Отмечается, что это первое цветение этого растения в ботаническом саду в 21 веке. Этому экземпляру авокадо 11 лет, оно выращено из семян, привезенных из Перу любителем Станиславом Кучуком в 2015 году. 

Всего в коллекции сада два дерева авокадо, но сейчас распустилось только одно. Цветки практически не пахнут, привлекая насекомых не ароматом, а нектаром и массовостью цветения. В природе авокадо опыляется пчелами и другими насекомыми, в оранжерее его проведут ручным методом, хотя неизвестно, насколько оно будет успешным. «Даже без формирования плодов само цветение — важное событие и представляет значительную научную ценность», — сказали сотрудники сада. 

Недавно неизвестные украли самый вонючий цветок в мире из ботанического сада «Ромбергпарк» в городе Дортмунд в Германии. Украденный бутон Amorphophallus titanum весит 20-30 килограмм и источает интенсивный запах разлагающейся плоти. 



 

