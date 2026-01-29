В Индонезии запретили кататься на слонах

Власти Индонезии запретили кататься на слонах на всех природоохранных и туристических объектах, сообщается на сайте World Animal Protection. Циркулярное письмо об этом выпустили еще в конце 2025 года.



Парк слонов Мейсон на Бали был одним из последних мест в стране, где можно было это сделать. 25 января 2026 года в нем запретили такую услугу после получения официальных предупреждений властей. У организаций, которые не соблюдают требования, могут отозвать разрешения на работу.



Ученые и эксперты по защите животных признают, что катание на слонах вредно для их здоровья. Чтобы заставить животных принимать наездников, часто используются болезненные и стрессовые методы дрессировки, которые ограничивают их естественное поведение и могут нанести долгосрочный физический и психологический ущерб. Прекращение прогулок позволяет слонам уделять больше времени естественному поведению, такому как общение с сородичами, пастьба и купание.



Недавно в Самаре слон оказался на улицах города. Вечером он испугался звуков петард и сбежал из цирка. Животное быстро поймали и сопроводили обратно.