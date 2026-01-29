Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей

Единовременное пособие по рождению ребенка с 1 февраля составит до 28,5 тыс. рублей. Всего в России проиндексируют более 40 соцвыплат. «Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года», — сказал премьер.



Недавно патриарх Кирилл предложил Совфеду запретить замужним женщинам делать аборты без согласия мужей. По мнению главы РПЦ, женщина может решиться на аборт «в состоянии аффекта», а женская психика якобы «более подвижна» и поэтому они «более эмоционально уязвимы».