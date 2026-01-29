Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей

Фото: Vyacheslav Akishin/Flickr

Сумма материнского капитала на первого ребенка в России с 1 февраля вырастет  до 730 тыс. рублей. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин, пишут «Ведомости».

Повышение коснется как новых сертификатов, так и неиспользованных средств, которые выдали ранее. На второго и последующих детей выплата составит 963 тыс. рублей. Сейчас эти выплаты достигают 690 266 рублей и 912 162 рублей соответственно.

Единовременное пособие по рождению ребенка с 1 февраля составит до 28,5 тыс. рублей. Всего в России проиндексируют более 40 соцвыплат. «Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года», — сказал премьер.

Недавно патриарх Кирилл предложил Совфеду запретить замужним женщинам делать аборты без согласия мужей. По мнению главы РПЦ, женщина может решиться на аборт «в состоянии аффекта», а женская психика якобы «более подвижна» и поэтому они «более эмоционально уязвимы». 

