Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа
Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо
В Дубае собираются построить улицу из золота
«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США
Вышел дублированный трейлер «Постороннего» — экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
Роскачество обнаружило ДНК курицы в вегетарианских котлетах
С 30 января по 3 февраля Москву накроют аномальные морозы
В Японии зафиксирован рекордный уровень самоубийств среди школьников за 45 лет
В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах
Pixar показала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны»
В Москве образовались сугробы в два раза выше климатической нормы
Почти 70% россиян негативно относятся к «Оземпику» и его аналогам
Рэйф Файнс поставил оперу «Евгений Онегин» в парижской Гранд-опера
Вышел тизер сериала «Берлин и дама с горностаем» — спин-оффа «Бумажного дома»
Дженнифер Грей снимется в сиквеле «Грязных танцев»
Идриса Эльбу оштрафовали за слишком быструю езду на скутере
Мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис» с Джейсоном Бейтманом и Дэвидом Харбором обзавелся трейлером
В Москве могут переименовать часть улиц в честь храмов
Apple TV анонсировала дату выхода второго сезона триллера «Криминальное прошлое»
Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза

«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года

Компания «Яндекс» сообщила, что прекращает активную поддержку «Станции», выпущенной в июле 2018 года. Об этом пишет «Т-Ж».

Она станет первым для «Яндекса» архивным устройством. С 15 марта 2026 года колонка перестанет получать новые функции Алисы. 

Устройство можно будет продолжить использовать, чтобы слушать музыку, узнавать погоду и управлять умным домом. Алиса на нем останется без новых ИИ-инструментов. Кроме того, компания продолжит выпускать для колонки обновления безопасности и исправлять ошибки.

«Мы хотим поблагодарить всех пользователей первой „Яндекс Станции“: именно вы поверили в наш продукт и поддержали его на старте. Ваш опыт и ваша обратная связь помогли проложить дорогу новым умным колонкам с Алисой», — рассказали в «Яндексе». Продажи первой «Станции» начались в 2018 году. Она стоила 9990 рублей. 

Недавно «Яндекс Лавка» закрыла свой единственный офлайн-магазин, который располагался в Пресненском районе Москвы. Точка появилась в августе 2024 года в качестве эксперимента. Таким образом покупателей хотели познакомить с ассортиментом и качеством товаров сервиса.


 


 

