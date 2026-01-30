В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки

Казахстанские разработчики запустили сервис GoFish, который позволяет управлять настоящей удочкой онлайн. Об этом говорится на сайте проекта.
Пользователям предлагается выбрать место для рыбалки и подходящую удочку, а затем наблюдать за процессом и управлять им дистанционно. На месте все контролирует ассистент, который следит за оборудованием, насаживает наживку, снимает рыбу с крючка после вылова и показывает ее в камеру.
Пока сервис находится в демоверсии и в ограниченном доступе, а из локаций доступно только одно озеро под Алма-Атой. В будущем обещают добавить озеро Комо в Италии, регион фьордов в Норвегии, океанское побережье в Мексике и другие популярные для рыбалки места.
В планах также создать полноценное приложение и запустить доставку выловленной рыбы пользователю (сейчас улов отпускают обратно в водоем). Для финансирования проекта разработчики готовят кампанию на Kickstarter.