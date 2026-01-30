Появились первые кадры байопиков Сэма Мендеса о The Beatles

Всего выйдет четыре отдельных фильма — по одному о каждом участнике группы. Мендес назвал такой одновременный релиз «первым эпизодом бинджвотчинга в кино». Режиссер признался, что пытался уместить историю в один фильм, но понял, что «она слишком велика», а сериальный формат также не подошел. «Должен был быть способ рассказать эту эпическую историю для нового поколения. <…> Я могу вас заверить, что в ней еще есть что исследовать, и, кажется, мы нашли, как это сделать», ― сказал Мендес.