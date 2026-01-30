Москву посетило рекордное число туристов на зимних праздниках

С 31 декабря по 11 января Москву посетило рекордное число туристов — 8,2 млн гостей. Об этом сообщает портал mos.ru.
Совокупные расходы туристов оцениваются в 178,3 млрд рублей. По данным портала, этот результат стал возможным благодаря городской программе «Зима в Москве», участие в которой позволило многим локациям значительно увеличить выручку.
Предприниматели отмечали резкий рост посещаемости и доходов. Например, на мультимедийном катке в «Лужниках» выручка в праздничные дни оказалась в три раза выше, чем в обычные будни. На фуд-корте Болотной площади средний доход вырос на 30% по сравнению с декабрем, при этом доля иностранных посетителей удвоилась, достигнув 15–20%.
В mos.ru отметили рост турпотока из арабских стран, Индии и Китая потребовал от бизнеса оперативной адаптации. Так, во многих точках питания срочно появились меню на английском и арабском языках.