Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе за 355 тыс. евро
4 февраля в «Лужниках» впервые пройдет ночная лыжная гонка
Новая станция Рублево-Архангельской линии получит название «Новорижская»
В Ultima «Яндекс Маркета» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала

Москву посетило рекордное число туристов на зимних праздниках

Фото: Ярослав Кредит/Агентство «Москва»

С 31 декабря по 11 января Москву посетило рекордное число туристов — 8,2 млн гостей. Об этом сообщает портал mos.ru.

Совокупные расходы туристов оцениваются в 178,3 млрд рублей. По данным портала, этот результат стал возможным благодаря городской программе «Зима в Москве», участие в которой позволило многим локациям значительно увеличить выручку.

Предприниматели отмечали резкий рост посещаемости и доходов. Например, на мультимедийном катке в «Лужниках» выручка в праздничные дни оказалась в три раза выше, чем в обычные будни. На фуд-корте Болотной площади средний доход вырос на 30% по сравнению с декабрем, при этом доля иностранных посетителей удвоилась, достигнув 15–20%.

В mos.ru отметили рост турпотока из арабских стран, Индии и Китая потребовал от бизнеса оперативной адаптации. Так, во многих точках питания срочно появились меню на английском и арабском языках.
 

