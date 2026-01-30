Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Новая станция Рублево-Архангельской линии получит название «Новорижская»

Фото: Агентство «Москва»

Строящаяся станция новой Рублево-Архангельской линии московского метрополитена получила название «Новорижская». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает mos.ru.

Станция расположится в районе Кунцево, между 23-м километром Новорижского шоссе и 4-м километром Ильинского шоссе.

Новая линия протяжённостью 27,6 км будет состоять из 12 станций и соединит деловой центр «Москва-Сити» с районом Рублево-Архангельское за МКАД, с дальнейшим продлением в Красногорск. Пассажиры смогут пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Ожидается, что в первые годы линией будут пользоваться около 170 тыс. пассажиров в сутки, а в перспективе — до 250 тыс.

Станции «Деловой центр» и «Шелепиха» были открыты в 2018 году, а затем временно закрыты для интеграции с новой линией. Сейчас идет строительство всех станций трех пусковых комплексов: «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный бор», «Строгино», «Липовая роща», «Рублево-Архангельское» и «Новорижская». В 2026 году планируется открыть первый участок от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева», а участок до «Новорижской» — в 2027 году.

В дальнейшем линию планируют продлить в Красногорск с двумя станциями — «Красногорск» и «Изумрудные холмы».

