Новая станция Рублево-Архангельской линии получит название «Новорижская»

Станции «Деловой центр» и «Шелепиха» были открыты в 2018 году, а затем временно закрыты для интеграции с новой линией. Сейчас идет строительство всех станций трех пусковых комплексов: «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный бор», «Строгино», «Липовая роща», «Рублево-Архангельское» и «Новорижская». В 2026 году планируется открыть первый участок от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева», а участок до «Новорижской» — в 2027 году.