4 февраля в «Лужниках» впервые пройдет ночная лыжная гонка

Начало гонки — 18:00, окончание — 21:35. Она пройдет в формате спринта. Спортсмены в возрасте от 18 лет будут бороться за выход в финал на дистанции три километра, после чего лучшие участники сразятся на дистанции 800 метров в двух забегах.



Мероприятие станет частью Московской лыжной недели. На той же площадке 6 февраля юные спортсмены смогут принять у частие в «Детской гонке Москвы». Старты пройдут с 09:30 до 15:00.



7 февраля с 08:00 до 14:30 в спортивном клубе (СК) «Альфа-Битца» состоится гонка «Лыжня России» на дистанцию 10 километров. Это самая крупная по числу участников лыжная гонка в стране и во всей Европе. Она проводится с 1982 года. К старту допускаются любители и профессиональные спортсмены от 18 лет. Участие бесплатное.



Московский лыжный марафон пройдет в СК «Альфа-Битца» 8 февраля. В 11:00 будет дан старт состязаний, в 14:00 состоится награждение. Победителей определят в абсолютной категории на дистанции 25 километров (полумарафон), а также в абсолютной и всех возрастных категориях на дистанции 50 километров (марафон). Участие платное, по регистрации.