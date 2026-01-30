Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
В России больше нельзя получить канадскую визу

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Визовые центры Канады в России прекратили прием документов. Об этом говорится на сайте правительства страны. 

Для получения канадской визы россиянам рекомендуют обратиться в визовый центр за пределами РФ. С чем связаны такие изменения, не уточняется.

Ранее получить канадскую визу можно было визовых центрах в пяти городах России ― Москве, Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Екатеринбурге. 

Недавно США приостановили оформление иммиграционных виз для россиян и граждан еще 74 стран. Госдепартамент хочет предотвратить въезд иностранцев, которые будут получать пособия и социальные выплаты. Приостановка продлится, пока ведомство пересматривает процедуры обработки иммиграционных заявлений. 

