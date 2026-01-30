Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Фанаты Гарри Стайлза заметили, что певец синхронизировал тур с европейскими марафонами
В Москве и области в 21–32 раза выросли продажи ледянок
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе за 355 тыс. евро
4 февраля в «Лужниках» впервые пройдет ночная лыжная гонка
Новая станция Рублево-Архангельской линии получит название «Новорижская»
Москву посетило рекордное число туристов на зимних праздниках
В Ultima «Яндекс Маркета» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»

Брайан Мэй назвал США слишком опасным местом, чтобы группа Queen там выступала

Фото: Yui Mok — PA Images/Getty Images

Гитарист группы Queen Брайан Мэй заявил, что его коллектив не будет в обозримом будущем выступать в США. «Америка сейчас опасное место», — пояснил он. Об этом написал The Guardian.

78-летний музыкант пояснил, что ему приходится учитывать обстоятельства. «Это очень грустно, потому что мне кажется, что Queen выросли в Америке, и мы любим эту страну, но сейчас все уже не так, как раньше», — сказал он.

По словам Мэя, все артисты «дважды думают, прежде чем ехать туда». Какие именно опасности поджидают музыкантов в США, участник Queen не уточнил.

В СМИ посчитали, что Мэй ссылается на ситуацию с Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE). Эту организацию в последние недели активно критиковали за необоснованное насилие по отношению к гражданам. 7 января сотрудник ICE застрелил 37-летнюю женщину в Миннеаполисе, а 24 января в похожих обстоятельствах в этом же городе погиб 37-летний мужчина.

Недавно звезда британской танцевальной музыки Пири отказалась от тура по США. До этого венгерский пианист Андраш Шифф также отменил концерты в США «в связи с недавними и беспрецедентными политическими изменениями» — это случилось еще до трагедий в Миннеаполисе.

Расскажите друзьям