Умерла Кэтрин О’Хара, звезда фильма «Один дома»

В 1985 году она появилась в фильме Мартина Скорсезе «После работы», а в 1988 году — в «Битлджусе» Тима Бертона. Наибольшую славу О’Хара получила после выхода на экраны комедии «Один дома» Криса Коламбуса — в ней она сыграла маму главного героя.