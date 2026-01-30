В «ГЭС-2» закрываются гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT

В Доме культуры «ГЭС-2» в Москве перестанут работать гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT, пишет The Blueprint.



«На протяжении трех лет сотрудничества диалог между культурной и гастрономической средами был неотъемлемой частью программной и пространственной концепции Дома культуры „ГЭС-2“. Благодарим вас за то, что в течение этого времени вы исследовали, переосмысляли, открывали для себя новые гастрономические практики вместе с нами, и ждем вас в других проектах холдинга GT», — говорится в заявлении холдинга.



В здании работало пять точек GT — ресторан, бар, кафе, столовая и пекарня. Как сообщает Дом культур в своих соцсетях, кафе «Бар-2» на территории продолжит работу. «Наши гастрономические точки обновляются и откроются в течение нескольких недель. Многие посетители проводят в „ГЭС-2“ целый день, поэтому кафе „Бар-2“ продолжает работу. Здесь по-прежнему можно перекусить, выпить кофе и обсудить впечатления», — указано в сообщении.В организации не ответили запрос The Blueprint о причинах перемен.



Недавно стало известно, что легендарная московская «Рюмочная в Зюзино» скоро закроется. Причиной стало включение исторического здания, где находится бар, в программу масштабной реновации района, пишет телеграм-канал «Москва. Детали».



