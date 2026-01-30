Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату

В исследовании принял участие 231 студент НовГУ: 82 из них обучались психологии, 149 — получали педагогическое образование. Они анонимно заполняли специально разработанный опросник «Отношение к академическому мошенничеству», который измерял три шкалы: насколько человек в целом осуждает или принимает списывание и плагиат (будущие педагоги набрали в среднем 28,85 балла против 25,77 у психологов); как часто он сам прибегает к нечестным практикам (45,05 балла у первых против 38,7 у вторых); склонен ли студент оправдывать такое поведение в определенных обстоятельствах (средний балл 10,04 у первых против 8,82 у вторых).



«Результаты оказались неожиданными и заставили пересмотреть исходную гипотезу. Будущие педагоги продемонстрировали более толерантное отношение к академическому мошенничеству по всем трем параметрам, чем будущие психологи», — рассказала Архиереева.



«Подобные результаты настораживают. Они свидетельствуют о неблагоприятной тенденции в процессе подготовки педагогических кадров. Мы полагаем, что студенты педагогических специальностей, получив опыт нечестного поведения в вузе, могут переносить его и на дальнейшую жизнь. Часть из них будет работать в школе, большинство из них будут родителями, и имеющееся у них отношение к нечестности может быть передано ими как своим ученикам, так и своим детям», — отметила исследовательница. По ее словам, возможно, это связано с тем, что интерес к профессии у студентов-педагогов выражен меньше, чем у студентов-психологов, соответственно они в меньшей мере стремятся получать специальные знания, а больше ориентированы на получения диплома.