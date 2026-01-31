Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года
Орландо Блум снимется с Итаном Хоуком в триллере «Последний из племени»
Маколей Калкин прокомментировал смерть Кэтрин О’Хары
Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили китайский остров Хайнань в 2025 году
Spotify добавил групповые чаты для пользователей
Продюсер «Хамнета» экранизирует еще один роман Мэгги О’Фаррелл — об ирландцах XIX века
Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату
В «ГЭС-2» закрываются гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT
Драко Малфой стал символом Китайского нового года
Ана де Армас сыграет фитнес-инфлюэнсера в психологическом триллере «Пот»
Ник Фрост «визуализировал» роль Хагрида, написав его имя 7000 раз
Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
Брайан Мэй назвал США слишком опасным местом, чтобы группа Queen там выступала
Фанаты Гарри Стайлза заметили, что певец синхронизировал тур с европейскими марафонами
В Москве и области в 21–32 раза выросли продажи ледянок
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе за 355 тыс. евро
4 февраля в «Лужниках» впервые пройдет ночная лыжная гонка
Новая станция Рублево-Архангельской линии получит название «Новорижская»
Москву посетило рекордное число туристов на зимних праздниках
В Ultima «Яндекс Маркета» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири

Грецию назвали страной с самой вкусной кухней в мире

Фото: Bruna Santos/Unsplash

Портал World Population Review опубликовал рейтинг самых вкусных и невкусных кухонь мира за 2025 год.

В список вошло 99 стран, оценка которых выводилась на основе анализа около 400 тыс. отзывов пользователей по пятибалльной шкале. Абсолютным лидером с результатом 4.6 балла стала Греция. Эксперты отметили простоту и свежесть её национальных блюд.

ЭВ первую десятку также вошли Италия, Мексика, Турция, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Япония и Китай. Российская кухня в этом году заняла 34-е место.

Грузинская кухня располож лсь на 30 строчке. В конце списка оказались кухни, которые набрали меньше 4 баллов. Среди них — Албания, Нигерия, Боливия, Лаос и Никарагуа. 

