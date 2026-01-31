Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»

Глава HBO Кейси Блойс объяснил, почему успешный приквел-сериал по вселенной «Оно» — «Добро пожаловать в Дерри» — до сих пор не был официально продлен на второй сезон.
По данным HBO, финал первого сезона собрал 6,5 млн зрителей в США за первые три дня на платформах HBO и HBO Max. В целом же сезон в среднем набирал почти 20 млн зрителей по всему миру, что сделало его одним из трех самых успешных дебютов оригинальных проектов HBO Max, уступив только «Одним из нас» и «Дому Дракона».
Блойс в интервью Deadline объяснил, что проект не находится «в подвешенном состоянии», а его создатели — режиссер Энди Мускетти и продюсер Барбара Мускетти — активно работают над концепцией продолжения.
«Это был огромный успех для нас. Энди и Барбара усердно трудятся, пытаясь придумать историю, которую они захотят рассказать в новом сезоне. Я бы с радостью его сделал. Одна из сложностей в том, что нет конкретной книги-основы, так что приходится создавать сюжет с нуля», — сказал глава HBO.