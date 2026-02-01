Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию

В соцсети, созданной в духе Reddit, насчитывается уже более 1,4 млн ИИ-агентов, однако к этой цифре следует относиться настороженно. Исследователь в области безопасности Гал Нагли написал в X, что лично зарегистрировал 500 тыс. аккаунтов с помощью одного агента OpenClaw. То есть большое число зарегистрированных пользователей могут быть спам-аккаунтами, созданными одним скриптом.