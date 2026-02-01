Вторая женщина заявила, что Эпштейн отправлял ее к принцу Эндрю для секса

Еще одна пострадавшая от действий Джеффри Эпштейна сказала, что финансист отправлял ее в Великобританию для секса с бывшим принцем Эндрю Маунтбеттен-Виндзором. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на ее адвоката.
По словам женщины, встреча с Эндрю произошла в 2010 году в его резиденции Royal Lodge. После ночи, проведенной с принцем, ей устроили экскурсию по Букингемскому дворцу и чаепитие, сказал адвокат. На тот момент девушке было 20 лет.
Это второе подобное обвинение в адрес Эндрю. Ранее другая пострадавшая от действий Эпштейна ― Вирджиния Джуффре ― говорила, что ее привезли в Лондон для секса с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет.
В недавно вышедших мемуарах Джуффре рассказала, что познакомилась с Эндрю в возрасте 17 лет и трижды занималась с ним сексом. Последняя встреча произошла на частном острове Эпштейна, где она участвовала в «оргии» с самим финансистом, принцем Эндрю и еще «примерно восемью девушками», которые «выглядели младше 18 лет и не очень хорошо говорили по-английски». Девушка пишет, что «высокомерный» Эндрю считал секс с ней своим «правом по рождению».
Недавно Минюст США опубликовал новые материалы по делу Эштейна. Они среди прочего указывают на регулярные контакты Эндрю с Эпштйном в течение более двух лет после вынесения финансисту обвинительного приговора по делам о секс-преступлениях против несовершеннолетних.
В связи с этим премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Эндрю должен дать показания перед Конгрессом США по поводу его связей с Эштейном.