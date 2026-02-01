Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео

Мужчина, который известен в сети как Цяо, специализируется на таких вещах и демонстрирует свои навыки в интернете. 20 января он опубликовал видео, где показал процесс извлечения золота из лома. После серии химических реакций блогер получил 191 грамм золота стоимостью 29 тыс. долларов США.