В России изменились правила возврата некоторых товаров

Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей
Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе
Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео
Вторая женщина заявила, что Эпштейн отправлял ее к принцу Эндрю для секса
Менее половины опрошенных россиян убирают за собаками на улице
В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан
Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Названы лучшие города для запуска стартапов
Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»
Метеостанция в Красноярском крае стала самым холодным местом на Земле
ЗАГС Москвы назвал самые популярные имена детей, родившихся в январе 2026 года
Дополнительные визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге 12 февраля
Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»
Хейли Уильямс из Paramore представила новую группу Power Snatch
Сериал HBO «Гарри Поттер» выйдет в начале 2027 года
Комедийный сериал HBO «Это Флорида, чувак» продлили на третий сезон
Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка пополнили каст экранизации God of War
Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина» с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан
Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года
Грецию назвали страной с самой вкусной кухней в мире
Орландо Блум снимется с Итаном Хоуком в триллере «Последний из племени»
Маколей Калкин прокомментировал смерть Кэтрин О’Хары
Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили китайский остров Хайнань в 2025 году
Spotify добавил групповые чаты для пользователей
Продюсер «Хамнета» экранизирует еще один роман Мэгги О’Фаррелл — об ирландцах XIX века
Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату
В «ГЭС-2» закрываются гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT

В России изменились правила возврата некоторых товаров

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Российские покупатели с февраля могут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, следует из изменений в законе «О защите прав потребителей». Об этом пишет РИА Новости.

Теперь при возврате цена будет рассчитываться не от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара той же степени износа и того же года его выпуска. Постановлением правительства в перечень таких товаров ранее вносили автомобили, мотоциклы, суда, компьютеры, телевизоры и так далее. Это необходимо, чтобы покупатель при возврате товара не получал назад только уплаченную сумму, которая не учитывает инфляцию.

Кроме того, изготовитель больше не будет облагаться штрафом, если он не выполнил требования потребителя по вине самого потребителя либо если между сторонами до суда было заключено соглашение. Штраф также не взимается, если свои обязательства нарушил контрагент (поставщик товара), кроме случаев, когда выбор продавцом поставщика был неразумным. 

Изменения также коснулись неустойки за несвоевременный возврат, замену или другие невыполненные требования покупателя. Теперь общая пеня не может превышать сумму, которую покупатель заплатил за товар.

Расскажите друзьям