Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день

Фото: t.me/priiutbelosnezhki

Сурок Филимон из Ленинградской области не проснулся в свой день впервые за 10 лет. Это значит, что в ближайшие 6 недель, до 15 марта, потепления не будет, сообщает «Приют Белоснежки» в своем телеграм-канале.

«Сегодня, друзья, День сурка. И он сразу не задался. Впервые за 10 лет своего вангования в „Приюте Белоснежки“ сурок Филимон не стал просыпаться и радовать нас своим прогнозом на наступающую весну», — говорится в сообщении.

Сотрудники приюта отметили, что нынешней зимой — долгой, снежной и морозной — прогноз сурка Фила не выглядит чем-то необычным. «Живем пока с зимой и получаем от этого максимум удовольствия», — подытожили в «Приюте Белоснежки».

Согласно приметам, если солнечным днем сурок видит свою тень и прячется в нору, зима продлится еще 6 недель. Если день пасмурный, сурок не видит тени и спокойно выходит, весна будет ранней.

Сегодня в Петербурге относительно теплый день, с температурой около –8 градусов. По прогнозу синоптиков, к концу недели ожидается похолодание с понижением температуры до –17 градусов.

