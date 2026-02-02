«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг

Twinby вместе с порталом theGirl.ru представил новый формат для поиска подруг. Об этом «Афише Daily» рассказали представители дейтинг-сервиса.
Пользовательницы смогут обозначать цель общения с помощью статуса «В поисках бести», снижая риск несоответствия ожиданий. Чтобы лучше определить совместимость с потенциальными подругами, сервис запускает «онлайн-девичники» ― набор вопросов по интересам и образу жизни.
По данным Twinby, число пользовательниц, указывающих в профиле цель найти друзей, растет.
«Возможности дейтинга давно вышли за рамки поиска исключительно романтического партнера. В нашей команде есть успешные кейсы, когда нетипичное использование дейтинг-приложения приводило к результату: мы находили там сотрудников. Этот опыт показал, что дейтинг может и должен работать шире своего привычного назначения, и именно такой подход мы учитываем при развитии продукта и запуске новых статусов», — отметили в компании.
В 2026 году Twinby планирует инвестировать около 500 тыс. долларов в развитие офлайн-инфраструктуры для знакомств. Стартовой площадкой для проекта выбрали горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области.