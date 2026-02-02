«Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что‑то божественное в том, как Джафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне», — так отзывался о работе Джафара Колман Доминго, сыгравший отца артиста Джо Джексона.