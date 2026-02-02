В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты

Входной сбор составил 2 евро (180 рублей). Его будут взимать по будням с 11.30 до 22.00, а по выходным ― с 9.00 до 22.00. От платы освобождаются жители Рима, люди с инвалидностью и сопровождающие их лица, а также дети до 6 лет.