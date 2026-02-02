Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз

Фото: John Cobb/Unsplash

Во Флориде неожиданно похолодало до 4 градусов, и это привело к необычному явлению. Живущие в штате игуаны начали впадать в анабиоз и буквально падать с деревьев, написал Vice.

Рептилии оцепенели из‑за низких температур и на время потеряли контроль над мышцами. Местные защитники животных подбирают упавших пресмыкающихся и отвозят из в офисы Комиссии по охране дикой природы.

Власти разрешили людям забирать игуан без специальной лицензии на отлов — все ради их спасения. Одним из спасителей игуан стал автор издания.

Холода во Флориде — рекордные за более чем 100 лет. 1 февраля температура в международном аэропорту Майами опустилась ниже рекордной отметки для этого дня, установленной еще в 1909 году.

Специалисты отмечают, что игуаны впадают в анабиоз не впервые. Это происходит с некоторыми из них каждый год. Но в таком масштабе «игуанопад» не случался, кажется, еще никогда.

