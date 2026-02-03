Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев

Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях «необъяснимыми»
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»
В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра
Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом
Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены
В России вышла новая книга Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»

Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев

Фото: Martin Goodhouses/Unsplash

Правительство России одобрило законопроект о конфискации домашних животных, с которыми жестоко обращаются владельцы. Об этом сообщает «Коммерсант». 

Согласно предложенным поправкам, изъятие питомца должен одобрить суд, а конфискованное животное необходимо передать в приют. 

Кроме того, документ предполагает создание «системы реагирования» на сообщения граждан об агрессивных животных. Для этого планируют задействовать оперативную службу 112, приюты для животных и отделения Роспотребнадзора. 

Эксперты высказали сомнения как насчет первой, так и второй инициативы. Глава благотворительного фонда «Бим» Дарья Тараскина не понимает, куда будут помещать конфискованных животных. «Начинать надо со строительства приютов, куда будут помещать этих животных. Причем реальных приютов, а не живодерен», ― считает она. 

Учредительница фонда «Благополучие животных» Татьяна Константинова считает, что инфраструктура пока не готова для приема жалоб на животных. В частности, необходимо обучить дополнительных операторов 112. 

Поправки к закону «Об ответственном обращении с животными» внесли в Госдуму в мае 2025 года. Их авторы ― группа из 37 депутатов разных фракций, включая Нину Останину (КПРФ) и Бийсултана Хамзаева (ЕР).

