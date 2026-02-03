Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества

Благотворительный фонд «Жить вместе» открыл прием заявок на седьмой сезон одноименной премии. Это публичный конкурс для поддержки сообществ, которые делают социальные, культурные и церковные проекты. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе проекта.
Заявки принимают до 31 марта. Поучаствовать могут физические и юридические лица ― сообщества, которые работают не меньше двух лет.
В этом году у премии пять основных номинаций: «Память», «Культура», «Милосердие», «Церковь», «Русское наследие». Будут также спецпризы от партнеров — от краудфандинговой экосистемы Planeta.ru и Фонда поддержки социальных проектов.
Три победителя в каждой номинации получат по 150 тыс. рублей. Общий призовой фонд составляет 2,25 млн рублей. Шорт-лист номинантов опубликуют не позднее 10 июля, а церемония награждения пройдет 16 августа.
«Мы ищем и поддерживаем не просто проекты, а живые сообщества. Те, для которых „жить вместе“ — не девиз, а уже состоявшийся опыт. Где умение видеть и слышать друг друга, преодолевать трудности и хранить общность — это и есть главный результат, который не менее важен, чем любая благородная задача», — отметил президент фонда «Жить вместе» Алексей Наумов.
В прошлом году на премию поступили рекордные 830 заявок из 409 населенных пунктов России. Победителями стали 15 проектов, чьи истории показывают силу локальных сообществ: от инклюзивной танцевальной студии для детей с ДЦП в Твери и хосписа в Железногорске до возрождения деревни Мувыр в Удмуртии и молодежных церковных общин в Ростове-на-Дону. За шесть лет существования премии на нее подали более 3 тыс. заявок.