Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества

Фото: фонд «Жить вместе»

Благотворительный фонд «Жить вместе» открыл прием заявок на седьмой сезон одноименной премии. Это публичный конкурс для поддержки сообществ, которые делают социальные, культурные и церковные проекты. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе проекта. 

Заявки принимают до 31 марта. Поучаствовать могут физические и юридические лица ― сообщества, которые работают не меньше двух лет. 

В этом году у премии пять основных номинаций: «Память», «Культура», «Милосердие», «Церковь», «Русское наследие». Будут также спецпризы от партнеров — от краудфандинговой экосистемы Planeta.ru и Фонда поддержки социальных проектов. 

Три победителя в каждой номинации получат по 150 тыс. рублей. Общий призовой фонд составляет 2,25 млн рублей. Шорт-лист номинантов опубликуют не позднее 10 июля, а церемония награждения пройдет 16 августа. 

«Мы ищем и поддерживаем не просто проекты, а живые сообщества. Те, для которых „жить вместе“ — не девиз, а уже состоявшийся опыт. Где умение видеть и слышать друг друга, преодолевать трудности и хранить общность — это и есть главный результат, который не менее важен, чем любая благородная задача», — отметил президент фонда «Жить вместе» Алексей Наумов.

В прошлом году на премию поступили рекордные 830 заявок из 409 населенных пунктов России. Победителями стали 15 проектов, чьи истории показывают силу локальных сообществ: от инклюзивной танцевальной студии для детей с ДЦП в Твери и хосписа в Железногорске до возрождения деревни Мувыр в Удмуртии и молодежных церковных общин в Ростове-на-Дону. За шесть лет существования премии на нее подали более 3 тыс. заявок. 

