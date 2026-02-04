Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах
Средняя пенсия в России — 23,5 тыс. рублей
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»

Умерла актриса Ольга Чиповская

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На 68-м году жизни умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская. Об этом сообщает театр им. Вахтангова.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», — говорится в сообщении. Театр выразил соболезнования семье, близким, коллегам и зрителям артистки.

Чиповская родилась 12 июля 1958 года. В 1980 году Чиповская окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Театра им. Вахтангова.

Ее дебютом стала роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Кроме того, она играла в постановках «Принцесса Турандот»,  «Три возраста Казановы», «Старинные русские водевили», «Варвара»,  «Стакан воды», «Два часа в Париже с одним антрактом», «Зойкина квартира» и в других. 

В 2008 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации. В 2021 году удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

 

