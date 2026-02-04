Start объявил фотоконкурс в честь выхода нового сезона криминальной драмы «Дети перемен»

Илья Ковальчук, Татьяна Тарасова и Николай Круглов войдут в число комментаторов Олимпиады на Okko
Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах
Средняя пенсия в России — 23,5 тыс. рублей
Умерла актриса Ольга Чиповская
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи

Start объявил фотоконкурс в честь выхода нового сезона криминальной драмы «Дети перемен»

Кадр: Wink

Онлайн-кинотеатр Start объявил фотоконкурс в честь выхода нового сезона криминальной драмы «Дети перемен».

Участникам нужно прислать свою фотографию в эстетике 90-х, а 12 марта жюри выберет по три победителя в номинациях «Архивные кадры из 90-х» и «Современная фотография в эстетике 90-х». Они заберут призы от Start и «Афиши Daily». Полные условия конкурса доступны по ссылке.

Чтобы принять участие нужно:
 
– отправить свой снимок в комментариях к посту в телеграм-канале Start;
– или воспользоваться маской Start в сторис в той самой социальной сети (не забудьте отметить аккаунт Start);
– к каждой работе придумать название и указать имя автора.

 Призы:

1 место — винтажная фотокамера;
2 место — спецприз от Start и «Афиша Daily»;
3 место — «Вечная подписка» на Start.
 
Премьера второго сезона семейной саги «Дети перемен» состоялась 29 января. Это криминальная драма, повествующая о трех братьях, попавших в преступный мир середины 90-ых годов. Главные роли исполняют Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова и Лев Зулькарнаев.

Расскажите друзьям