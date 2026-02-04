Start объявил фотоконкурс в честь выхода нового сезона криминальной драмы «Дети перемен»

Чтобы принять участие нужно:



– отправить свой снимок в комментариях к посту в телеграм-канале Start;

– или воспользоваться маской Start в сторис в той самой социальной сети (не забудьте отметить аккаунт Start);

– к каждой работе придумать название и указать имя автора.



Призы:



1 место — винтажная фотокамера;

2 место — спецприз от Start и «Афиша Daily»;

3 место — «Вечная подписка» на Start.



Премьера второго сезона семейной саги «Дети перемен» состоялась 29 января. Это криминальная драма, повествующая о трех братьях, попавших в преступный мир середины 90-ых годов. Главные роли исполняют Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова и Лев Зулькарнаев.