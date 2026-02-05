В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар

В День всех влюбленных в Москве около 700 пар хотят оформить свои отношения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.
По данным ведомства, торжественные церемонии пройдут во всех дворцах бракосочетания столицы, а также на шести необычных площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья»: в парк-отеле «Даниловский», усадьбе Муравьевых-Апостолов, особняке Спиридонова, усадьбе Н.С.Третьякова (библиотека имени А.П.Боголюбова), храме Матроны Московской и в Библиотеке-читальне им. А.С.Пушкина.
В управлении добавили, что 700 — достаточно большое число пар для зимних месяцев в Москве. При этом самым популярным днем для регистрации брака в феврале станет красивая дата — 26.02.2026.
На новогодних праздниках в столице поженились 150 пар. Церемонии проходили с 3 по 8 января. Самыми популярными площадками стали Шипиловский и Кутузовский дворцы бракосочетания, а самой популярной датой — 4 января. В этот день брак зарегистрировали 56 пар.