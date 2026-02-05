Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»

Трейлер «Дьявол носит Prada-2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»
Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»
В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар
СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
Халли Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите
В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки
«Как Майк Тайсон»: Дженнифер Гарнер откусила кусок уха партнеру на съемках сцены боя
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе
Номинантки на «Оскар» Бетси Уэст и Джули Коэн снимут документальный фильм об Амелии Эрхарт
В Подмосковье лось попытался сесть в автобус
«Афиша Daily» стала партнером фотоконкурса Start к выходу нового сезона драмы «Дети перемен»
Илья Ковальчук, Татьяна Тарасова и Николай Круглов войдут в число комментаторов Олимпиады на Okko
Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах

Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»

Фото: @zayn

Экс-участник группы One Direction Зейн Малик объявил о выходе своего пятого студийного альбома под названием «Konnakol». Релиз запланирован на 17 апреля 2026 года.

Ведущий сингл «Die for Me» выйдет уже 6 февраля. Малик описывает альбом как свой самый личный проект, на который его вдохновила культура, проект, глубоко связанный с его южноазиатским наследием. На обложке изображен снежный барс, значимый символ в регионе.

© Фото: @zayn

Незадолго до официального анонса Малик представил несколько новых песен, включая «Die for Me», во время своего резидент-шоу в Лас-Вегасе, где фанаты могли услышать отрывки из альбома в специальных аудиобудках.

Выход «Konnakol» совпадает по времени с активной фазой карьеры его бывшего коллеги по группе, Гарри Стайлза, который готовит к релизу свой четвертый альбом и масштабный тур.

Во время одного из своих выступлений в Лас-Вегасе Малик в шутку прокомментировал тему стоимости билетов, сказав: «Надеюсь, цены на билеты были не слишком высокими — просто говорю!» Поклонники и СМИ увидели в этом отсылку к Стайлзу, чьи предстоящие шоу вызвали обсуждения о ценовой политике. 

