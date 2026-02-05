Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов

Дом Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие», расположенный в Альбукерке (Нью-Мексико), снова выставлен на продажу, но на этот раз со скидкой в 90%.
Владелица недвижимости Джоанн Кинтана решила радикально снизить цену после года безуспешных попыток продажи. Изначально в январе 2025 года дом был предложен за 4 млн долларов, что более чем в десять раз превышало его рыночную оценку в районе 350 тыс.
Такой ценник был установлен по совету риелторов, рассчитывавших на интерес коллекционеров или инвесторов, которые могли бы превратить культовую локацию в музей. Однако эти планы разбились о строгие правила зонирования жилого района, запрещающие коммерческую деятельность.
Главной причиной продажи стало постоянное давление со стороны фанатов сериала. По словам хозяйки, ежедневно мимо ее дома проезжает около 300 автомобилей, а поклонники не только фотографируются, но и пытаются повторить знаменитую сцену с пиццей, бросая ее на крышу.
Теперь дом можно приобрести за 400 тыс. долларов — сумму, лишь ненамного превышающую рыночную. Владелица выразила надежду, что новый собственник сможет реализовать мечту фанатов, создав на этом месте музей или гостевой дом.