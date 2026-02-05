В Тульской области украли водонапорную башню из усадьбы Поленова

Музей-заповедник художника Василия Поленова (1844–1927) находится в Заокском районе Тульской области, на правом берегу Оки. В усадьбе есть главный дом, мастерская, флигели, сарай и другие постройки.



Поленов родился в Петербурге в семье потомственных дворян. Среди его картин — «Иов и его друзья», «Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д’Этремон», «Право господина», «Нормандский берег», «Пруд в Веле» и другие.



