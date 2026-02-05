В Тульской области украли водонапорную башню из усадьбы Поленова

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»
В 2026 году в Москве заменят более 5500 лифтов
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»
Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал

В Тульской области украли водонапорную башню из усадьбы Поленова

В Тульской области возбудили уголовное дело о растрате из-за хищения водонапорной башни с территории музея-усадьбы художника Василия Поленова, сообщил региональный СК.

Как именно произошла кража, неизвестно. В ведомстве добавили, что сейчас проводятся обыски, допросы и другие следственные действия по делу. 

© Музей-заповедник В.Д.Поленова

Музей-заповедник художника Василия Поленова (1844–1927) находится в Заокском районе Тульской области, на правом берегу Оки. В усадьбе есть главный дом, мастерская, флигели, сарай и другие постройки.

Поленов родился в Петербурге в семье потомственных дворян. Среди его картин — «Иов и его друзья», «Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д’Этремон», «Право господина», «Нормандский берег», «Пруд в Веле» и другие.

Недавно москвичка украла снегоуборщик с Тимирязевской улицы. Полицейские задержали ее недалеко от места преступления и вернули похищенное владельцу.

Расскажите друзьям