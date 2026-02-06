Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов

Власти японского города Фудзиёсида приняли решение отменить ежегодный фестиваль цветения сакуры в парке Аракураяма Сэнгэн, проходивший последние десять лет.
Причиной стало резкое ухудшение поведения туристов, которое начало угрожать спокойной жизни местного населения. Как отметил мэр города Сигэру Хориути, за живописными видами горы Фудзи скрывается реальность, где тихая жизнь горожан находится под угрозой.
Власти столкнулись с целым рядом вопиющих нарушений. Туристы «испражнялись в частных дворах», проникали на частные территории и оставляли кучи мусора. Кроме того, возникали конфликты, когда местные жители делали замечания нарушителям. Родители также жаловались, что туристы, заполняя тротуары, оттесняют детей, идущих в школу.
Проблема усугубилась из-за резкого роста популярности этого места, вызванного ажиотажем в соцсетях и слабой иеной, сделавшей Японию более доступной для посещения. В разгар сезона цветения этот город, расположенный недалеко от Токио, принимает более 10 тыс. посетителей в день.
Хотя сам фестиваль проводиться не будет, власти ожидают, что парк Аракураяма Сэнгэн, известный своими открыточными видами на Фудзи, все равно привлечет большое количество людей в апреле. Для регулирования потока планируется усилить охрану, организовать временные парковки и установить дополнительные переносные туалеты.