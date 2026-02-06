Basic Boy и фан-дейтинг: «Афиша Daily» отпразднует 10-летие вечеринкой в «.оригинале»

13 февраля «Афиша Daily» отметит 10-летие закрытой вечеринкой «Любовь как вечный двигатель» в клубе «.оригинал».
Дата выбрана специально перед Днем влюбленных, чтобы напомнить про другие, не менее ценные чувства и отношения: дружеские, фанатские, рабочие, творческие и, конечно, с самими собой.
Мероприятие станет офлайн-встречей для тех, кого за последние 10 лет объединило издание: читателей, экспертов, артистов и авторов. Вечер будет разделен на несколько форматов. Гостей ждут:
- Паблик-ток «Как любовь стала движущей силой музыкантов» с участием Николая Редькина, Леши Горбаша и приглашенных музыкантов.
- Фан-дейтинг — быстрые встречи с артистами и редакторами издания, где можно обсудить все: от любимых мест в Москве до свежих мемов.
- Гадание от таролога на тему отношений и самоощущения.
- Музыкальная программа с лайнапом, в который вошли друзья издания: Стоунд, J.Rouh, Gera Amen, Бикей Декада, Basic Boy (dj-set), Коля Редькин, Антон Савенко, Lëkajordann, Highself, Марина Земка (dj-set). Часть диджей-сетов в формате b2b проведут редакторы «Афиши Daily»: Леша Горбаш, Шура Богачева, Александра Садыкова-Левина и Аля Александрова.
Дресс-код вечера — «верните мне мой 2016-й с оттенками розового». Вход на вечеринку бесплатный по предварительной регистрации. Партнеры мероприятия — Т2 и Curtis.