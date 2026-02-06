В Яндекс Маркете теперь можно создавать ИИ-подборки товаров под конкретные задачи

У покупателей Яндекс Маркета появилась возможность самим создавать ленты рекомендованных товаров с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Раньше такие подборки включали позиции из всех сфер интересов покупателя — одежду, предметы интерьера и многое другое. Теперь можно сузить поиск и задать ИИ конкретную тему, например ремонт кухни, — и он соберет отдельную ленту с товарами под этот запрос.
Собственную ленту рекомендаций можно создать на главной странице в приложении — например, «интерьер в стиле бохо» или «одежда для фитнеса». Подборка поможет покупателю быстрее найти подходящие варианты и получить идеи для вдохновения.
Пользователи могут сделать до 10 тематических подборок, изменить их или удалить в любой момент. При этом у всех покупателей сохраняется универсальная лента товаров — она подойдет тем, кто хочет просто посмотреть новые идеи и предложения. Функция создания тематических подборок товаров доступна в бета-режиме.
Ленты с товарами по запросу покупателя создает ИИ-агент маркетплейса. Это нейросетевое решение, которое работает на базе технологии Alice AI.
В сервисе он помогает пользователям на разных этапах выбора товаров — в чате, поиске, карточках и разделе сравнения. Агент учитывает вкусы и интересы пользователя, а также его поведение в сервисе — покупки, избранное и другие параметры. Он также подбирает товары для лент рекомендаций по выбранной пользователем теме — разбирает запрос, собирает предложения из разных категорий и составляет ленту.