Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине

Режиссером картины стал Янн Гозлан — автор «Черного ящика» (премия «Сезар» за лучшую мужскую роль и лучший оригинальный сценарий). «Вскоре после выхода фильма „Черный ящик“ Пьер рассказал мне об идее, которую он уже давно держал в голове: ему хотелось снять фильм, сосредоточенный на фигуре лайф-коуча. Эта идея меня сразу же заинтересовала», — делится режиссер.