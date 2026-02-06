Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Донал Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт

Фото: @TS13FanPage

Ирландский актер Донал Глисон («Бойфренд из будущего», «Из машины») снимется в клипе Тейлор Свифт на песню «Opalite» из ее альбома «The Life of a Showgirl». Видео выйдет сегодня в 16:00 по московскому времени.

О предстоящем релизе стало известно после того, как в Мексике заметили билборды с изображением Глисона и Свифт в синих жилетах и джинсах, а также с названием трека «Opalite». На фото певица предстала в образе брюнетки.

1/2
© @FilmUpdates
2/2
© @FilmUpdates

Альбом «The Life of a Showgirl» вышел еще 3 октября. В него вошли 12 композиций, среди которых только один совместный трек — с Сабриной Карпентер. Запись велась во время европейского этапа мирового тура The Eras Tour. Для работы над пластинкой Свифт вновь объединилась с продюсерами Максом Мартином и Шеллбеком, с которыми ранее записала хиты «Shake It Off», «Blank Space» и «22». Это первый за многие годы релиз певицы, в создании которого не участвовал ее давний соавтор Джек Антонофф.

В октябре в американских кинотеатрах прошли специальные показы, приуроченные к выходу альбома: в фильме Свифт рассказывает предысторию каждой песни, демонстрирует лирик-видео, дважды показывает клип на сингл «The Fate of Ophelia» и закулисные материалы со съемок. Фанаты продолжили традицию, начатую на показах The Eras Tour, и танцевали прямо в кинозалах.

