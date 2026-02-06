Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи

Prime Video выпустил второй трейлер сериала «Молодой Шерлок» Гая Ричи. Все восемь эпизодов выйдут одновременно 4 марта.
Действие развернется в Оксфорде 1870-х годов. Шерлок предстанет бунтующим и невыносимым подростком, который берется за свое первое в жизни дело. Расследуя убийство, герой раскроет международный заговор, навсегда меняющий его судьбу. В новом трейлере Шерлок знакомится с Джеймсом Мориарти и получает наставления от старшего брата Майкрофта.
Главную роль исполнил Хиро Файнс-Тиффин, известный по другому проекту Ричи — «Министерству неджентльменских дел». В актерский состав сериала также вошли Донал Финн («Колесо времени»), Цэн Цзинэ («Задача трех тел»), Джозеф Файнс («Рассказ служанки»), Наташа МакЭлхон («Halo»), Макс Айронс («Кондор») и Колин Ферт («Король говорит!»).
Проект основан на серии книг Эндрю Лейна — восьми романов о 19-летнем детективе. Последний вышел в 2015 году. Гай Ричи выступил режиссером первых двух эпизодов и исполнительным продюсером.
«В „Молодом Шерлоке“ мы увидим захватывающую новую версию детектива, которого, как кажется, все уже знают. Но мы покажем его таким, каким никто не представлял», — пообещал Ричи. Кинематографист подчеркнул, что намерен «раскрыть тайну этого загадочного персонажа, выяснить, что им движет, и узнать, как он стал гением, которого мы все любим».
Это не первое обращение Ричи к миру, созданному Артуром Конан Дойлом. В 2009 году режиссер выпустил фильм «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, а в 2011-м — его продолжение «Шерлок Холмс: Игра теней».