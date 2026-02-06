В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»

Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Фото: Нурлан Сабуров/VK

Комику Нурлану Сабурову, гражданину Казахстана, запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Shot, в ночь на 6 февраля Сабуров вернулся в московский аэропорт Внуково из ОАЭ, куда летал для съемок в рекламе. «Во время прохождения паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в Россию», ― отмечает телеграм-канал.

РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей пишет, что запрет комику на въезд выдан «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей». 

По информации ТАСС, решение принято из-за «критики СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства». Агентства сообщают, что комик, предварительно, пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.

Депутат Госдумы Александр Шолохов заявил, что необходимо узнать больше о причинах, почему Сабурову запретили въезд, поскольку сейчас это не очевидно. При этом парламентарий отметил, что не считает «комиков, которые готовы шутить над чем угодно, частью культурной повестки России».

«Что касается адекватности мер — вы знаете, за что именно ему запретили въезд? Я — нет. Потому что сейчас называют много причин — от неуплаты налогов и заканчивая дискредитацией СВО», ― прокомментировал он «Ленте.ру». 

В мае 2025 года Сабурова уже задерживали в аэропорту Шереметьево ― за нарушение сроков пребывания в стране. Тогда его оштрафовали на 5000 рублей и предписали в течение двух недель добровольно покинуть РФ. В конце 2025-го комик столкнулся с отменой концертов в российских городах. 

Нурлан Сабуров  ― один из самых популярных стендаперов в России, ведущий шоу «Что было дальше?». Ранее он участвовал в шоу Stand Up, «Импровизация», «Студия Союз», «Музыкальная интуиция» и «Игра» на ТНТ. Кроме того, комик снимался в нескольких фильмах, включая «Брат или брак» и «Нурландос». В 2020 году журнал Forbes включил Сабурова в список 30 самых перспективных россиян до 30 лет в категории «Новые медиа».

