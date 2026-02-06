На Соловках реконструируют гостиницу XIX века

На территории Соловецкого музея-заповедника в Архангельской области реконструируют гостиницу «Преображенская». Об этом пишет «Интерфакс».



«На Соловках реконструируют гостиницу „Преображенская“, которая является объектом культурного наследия. Получено разрешение на строительство. После обновления здание будет рассчитано на размещение более 90 человек, что увеличит туристическую привлекательность Соловецкого архипелага», — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.



Кроме того, на территории музея-заповедника будет построено новое экспозиционно-административное здание площадью около 4000 квадратных метров. Его разместят на берегу Святого озера.



Корпус разделят на два блока: общественный с выставочными пространствами и служебный со вспомогательными помещениями. В первом появятся вестибюль, касса, экспозиционные и выставочные пространства, конференц-зал, зал для проведения культурно-образовательных мероприятий на 140 мест и зона отдыха.



Во втором блоке разместят мастерские реставрации и консервации, зону приема и отгрузки экспонатов, съемочный павильон, фотостудию. На крыше будет обзорная площадка.



Гостиницу «Преображенская» построили в 1864 году рядом с Соловецким кремлем, на северном берегу бухты Благополучия на Белом море. Она представляет собой трехэтажное кирпичное здание.



Изначально это был паломнический дом для верующих, которые посещали мужской монастырь. Сам музей-заповедник признан объектом культурного наследия народов РФ и входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



