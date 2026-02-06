Пара занялась сексом в отеле, а потом обнаружила себя на порноресурсе

Пара занялась любовью в китайском отеле, а потом обнаружила запись их секса на порноресурсе. Об этом сообщает Би-би-си.
Эрик из Гонконга и его девушка Эмили (имена изменены) в 2023 году провели ночь в отеле в Шэньчжэне на юге Китая. Через три недели после этого Эрик нашел видео их секса в телеграм-канале, через который распространяется «шпионское» порно.
Когда он рассказал об увиденном Эмили, она решила, что он шутит. Но затем девушка сама увидела часовую запись и была в ужасе. Она испугалась, что ролик могут увидеть коллеги или родственники. Пара неделями почти не разговаривала друг с другом.
Эрик начал смотреть тайно снятое порно еще подростком. «Меня затягивало, что люди не знают, что их снимают. Обычное порно кажется очень постановочным, очень фальшивым», ― пояснил он.
Оказавшись по другую сторону «цепочки поставок», парень перестал получать удовлетворение от такого контента. Теперь он заходит в телеграм-каналы со «шпионским» порно, лишь чтобы убедиться, что их ролик не всплыл вновь. На улице пара обычно появляется в головных уборах, опасаясь, что их могут узнать.
Как отмечает Би-би-си, «шпионское» порно существует в Китае как минимум десятилетие — несмотря на то, что производство и распространение порнографии в стране незаконны. В апреле прошлого года государство обязало владельцев отелей регулярно проверять номера на наличие скрытых камер, но это не решило проблему.
Би-би-си обнаружила тысячи свежих «шпионских» видео, снятых в отельных номерах и продаваемых как порно, на нескольких сайтах. Большая часть таких материалов рекламируется через Telegram.
За 18 месяцев журналист Би-би-си нашел через мессенджер шесть приложений и сайтов с подобным контентом. В совокупности, по заявлениям владельцев ресурсов, им были доступны более 180 камер в номерах отелей, которые не только записывали происходящее, но и транслировали это в прямом эфире.
По подсчетам издания, один из самых заметных продавцов «шпионского» порно под псевдонимом AKA с апреля 2025 года заработал не менее 163 тыс. юаней (около 22 тыс. долларов). Средний же годовой доход в КНР в 2025 году составил 43 тыс. юаней (6,2 тыс. долларов).