Больше 50% туристических поездок в Россию в 2025 году пришлось на граждан Китая

Число поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма в 2025 году выросло на 4,5% и достигло 1,64 млн. Более половины из них пришлись на жителей Китая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ.



Всего иностранные граждане совершили за прошлый год 15 591 531 поездку в Россию, это на 6,9% меньше, чем годом ранее. Среди стран, откуда чаще всего совершались поездки со всеми целями, лидируют Казахстан (3,19 млн), Узбекистан (3,12 млн), Китай (1,76 млн), Таджикистан (1,44 млн), Киргизия (983,63 тыс.).



Еще в первой десятке — Абхазия (624,16 тыс.), Беларусь (562,54 тыс.), Армения (544,64 тыс.), Азербайджан (430,71 тыс.), Монголия (326,13 тыс.). Во вторую десятку по числу въездов в РФ со всеми целями вошли Турция (300,86 тыс.), Грузия (219,75 тыс.), Индия (182,68 тыс.), Южная Осетия (171,99 тыс.), Туркмения (158,34 тыс.), Германия (117,41 тыс.), Филиппины (92,28 тыс.), Саудовская Аравия (78,23 тыс.), Молдова (76,38 тыс.), Иран (74,62 тыс.).



С целью туризма в Россию в 2025 году совершили 1 642 565 поездок. Чаще всего приезжали граждане Китая (834,46 тыс.). На втором месте Саудовская Аравия (74,9 тыс.), на третьем — граждане Туркмении (73,99 тыс.). Затем идут Турция (68,72 тыс.), Германия (66 тыс.), ОАЭ (59 тыс.), Индия (38,48 тыс.), Иран (31,81 тыс.), Казахстан (23,12 тыс.), Беларусь (19,1 тыс.).



Во вторую десятку вошли Эстония (18,7 тыс.,) Куба (18,53 тыс.), Оман (18,48 тыс.), Кувейт (17,6 тыс.), Узбекистан (16,47 тыс.), Израиль (13,25 тыс.), Корея (12,52 тыс.), Латвия (12,52 тыс.), Вьетнам (11,52 тыс.), Италия (10,68 тыс.). В третью десятку вошли Таиланд (9,57 тыс.), Армения (9,47 тыс.), Франция (8 тыс.), Катар (7,93 тыс.), США (7,49 тыс.), Бахрейн (7,36 тыс.), Сербия (7,2 тыс.), Тайвань (7,17 тыс.), Индонезия (6,72 тыс.), Азербайджан (6,42 тыс.).