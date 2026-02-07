Назван топ самых романтичных городов для поездок на День святого Валентина

Феодосия, Муром, Москва, Петербург, Калининград и Екатеринбург — самые романтичные города для поездок на День святого Валентина. Об этом ТАСС рассказал руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито путешествий» Рауль Салахов.