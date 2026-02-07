Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября

DC Studios перенесла дату премьеры хоррора «Глиноликий». Фильм, основанный на комиксах, выйдет не 11 сентября, как планировалось ранее, а 23 октября.
Лента будет отличаться от привычных супергеройских историй. Это будет боди-хоррор, рассказывающий о неудачливом актере, который выпивает загадочное вещество в надежде продвинуть карьеру, но в результате превращается в существо из глины.
По атмосфере фильм сравнивают со «Смерть ей к лицу», но без комедийной части. В качестве референсов также называют «Муху» Дэвида Кроненберга. По словам авторов «Глиноликого», он будет напоминать «Муху» по оттенкам и структуре. Ранее этот злодей не появлялся на киноэкране и участвовал лишь в комиксах и мультсериалах о Темном рыцаре, хотя и был представлен еще в 1940-х годах.
В картине снимутся Том Рис Харрис («Сисси и я», «Джентльмены»), Наоми Аки («Микки 17», «Подай знак») и Макс Мингелла, известный по сериалу «Рассказ служанки». Харрис сыграет главную роль в картине. Аки предстанет в образе ученой Элизабет Холмс, к которой Глиноликий приходит за помощью. Мингелла исполнит роль детектива полиции Готэм-сити, который встречается с Элизабет.
Режиссером ленты стал Джеймс Уоткинс, автор «Не говори никому» и «Женщины в черном». Сценарий «Глиноликого» разработал Майк Флэнаган («Падение дома Ашеров», «Призраки дома на холме»).