ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Sports and Active Living, даже небольшие изменения в костюмах позволяют прыгунам с трамплина пролетать дальше. Если область паха будет более объемной, увеличится и размер поверхности, что улучшит полет. Исследование показало, что даже дополнительные 2 сантиметра обеспечивают на 5% больше подъемной силы и на 4% больше сопротивления воздуху. За счет этого на прыжок с трамплина длиной 130 метров прыгуны могут прибавить пять-шесть метров.