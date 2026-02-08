Умер фронтмен рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

В возрасте 47 лет скончался основатель и солист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд. Об этом говорится в соцсетях коллектива.
Там отмечается, что музыкант ушел из жизни мирно ― во сне, рядом с близкими, после мужественной борьбы с раком.
«Как один из основателей группы, вокалист и первый барабанщик 3 Doors Down Брэд помог заново определить звучание мейнстрим-рока, соединив доступность постгранжа с эмоционально прямым сонграйтингом и темами, которые находили отклик у самых разных слушателей. Его песни стали культурным ориентиром для целого поколения и подарили одни из самых долговечных хитов 2000-х — включая прорывной „Kryptonite“, который он написал на уроке математики, когда ему было всего 15», ― сказано в заявлении группы.
В мае 2025 года Арндольд рассказал, что у него диагностировали рак почки четвертой стадии. «Сегодня у меня для вас не очень хорошие новости. Несколько недель назад я заболел, потом сходил в больницу, прошел обследование, и мне поставили диагноз: светлоклеточная почечноклеточная карцинома с метастазами в легкое. Это четвертая стадия, и это не очень хорошо», ― говорил тогда он.
Музыкант добавлял: «Но знаете что? Мы служим всемогущему Богу, и он может преодолеть что угодно. Так что я не боюсь. Правда, искренне — мне совсем не страшно. Но из-за этого нам придется отменить наш тур этим летом. И нам очень жаль».
Арнольд основал 3 Doors Down в 1996 году вместе с гитаристом Мэттом Робертсом и басистом Тоддом Харреллом. Изначально он совмещал вокал и игру на ударных.
В 1997 году группа записала демо с песней «Kryptonite», написанной Арнольдом еще в школе. В 2000 году вышла студийная запись трека, которая заняла третье место в чарте Billboard Hot 100 и вошла в дебютный альбом «TheBetter Life». Пластинка продалась тиражом около 7 млн копий и достигла седьмой строчки в Billboard 200.
С альбома «Away from the Sun» 2002 года Арнольд стал исключительно вокалистом группы. Всего в дискографии 3 Doors Down шесть студийных альбомов, последний из которых ― «Us and the Night» ― вышел в 2016 году.