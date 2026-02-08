Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда

ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката
В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства
Домовые чаты в Max станут обязательными с 1 сентября
«Птицемат»: в Польше открылся пункт помощи птицам, похожий на камеру хранения
В Госдуме предложили заменить День святого Валентина на День плюшевой игрушки
Гусли признали национальным музыкальным инструментом России
Опрос: каждый четвертый россиянин интересуется Олимпийскими играми в Италии
В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков
Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября
Джонатан Нолан назвал «Одиссею» брата грандиозным достижением
Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко
Мэра города Текила арестовали за вымогательство у производителей текилы
Подготовка к промо альбома «Brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
Грабителя из «Один дома» Дэниела Стерна оправдали по делу о склонении к проституции
Назван топ самых романтичных городов для поездок на День святого Валентина
Сиквел «Практической магии» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет раньше запланированного срока
adidas выпустил кеды в память о Бобе Марли
Николь Кидман в роли судмедэксперта в тизере сериала «Скарпетта»
Принцесса Пич и Тоад отправляются в космос в новом тизере «The Super Mario Galaxy Movie»
Самара Уивинг вновь попадает в смертельную игру в трейлере сиквела «Я иду искать»
Релиз фильма М.Найта Шьямалана по роману Николаса Спаркса перенесли на 2027 год
«Макдоналдс» выпустил наборы для наггетсов с черной икрой ко Дню святого Валентина
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер снимется в ромкоме «Прощай, девочка»
Небольшой набросок Микеланджело продали за 27 млн долларов ― это рекорд для произведений художника
Фанни Ардан получила «Золотую маску»
В Китае свинья на дроне оставила деревню без электричества
Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»

Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда

Фото: @dolgoprudnyof

Правительство присвоило статус наукограда подмосковному городу Долгопрудному, сообщает РИА «Новости».

«Одному из крупнейших центров развития науки и современных технологий — подмосковному городу Долгопрудному — присвоен статус наукограда РФ. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.

Новый статус позволит городу получать федеральное финансирование на работу и модернизацию научно-производственных комплексов, а также на социально-экономическое развитие города. Для такого финансирования действует федеральный проект «Поддержка наукоградов». Согласно действующему законодательству, статус наукограда присваивается на 15 лет, поэтому принятое решение будет действовать до 2041 года. 

В Долгопрудном располагается Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт». В мае 2025 года правительство утвердило решение о создании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха».

Расскажите друзьям