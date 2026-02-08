Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина

В центре Москвы Третьяковский проезд традиционно украсили в преддверии Дня святого Валентина. Об этом сообщает агентство «Москва».
Красные воздушные шарики в форме сердец развесили поперек улицы. Ежегодно эта территория становится популярным местом для праздничных фотосессий.
Источник: соцсети
Третьяковский проезд — улица в Москве, расположенная между Никольской улицей и Театральным проездом. Построен в 1870—1871 годах по инициативе братьев-купцов Третьяковых.
Недавно в Госдуме предложили «перепрофилировать» День святого Валентина. Среди возможных вариантов на замену ― «День любви» и «День плюшевой игрушки» как символа доброты.